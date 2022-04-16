Fethiye'de hapis cezası bulunan hükümlüler yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Fethiye'de hapis cezası bulunan hükümlüler yakalandı

16.04.2022 20:55
Fethiye'de hapis cezası bulunan hükümlüler yakalandı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, haklarında 4 yıl 2 ay ile 1 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan iki hükümlüyü JASAT tarafından yakaladı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, haklarında 4 yıl 2 ay ile 1 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan iki hükümlüyü JASAT tarafından yakaladı.

Jandarmanın dedektifleri olarak bilinen Fethiye Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) kasten yaralama suçundan 4 Yıl 2 Ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.D'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekiplerin yaptıkları çalışması sonucu hükümlü, JASAT ekiplerince Göcek Mahallesinde düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.D tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan, Fethiye İlçe Jandarma Komutanlığı ile JASAT ekipleri tarafından, hakkında Tehdit suçundan 1 Yıl hapis cezası bulunan İ,U Çiftlik Mahallesinde gözaltın alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından hükümlü cezaevine gönderildi. - MUĞLA

YORUMLAR
500
'Sende Gel Dows Kafe' Menteşe'de açılıyor 'Sende Gel Dows Kafe' Menteşe'de açılıyor Fethiye'de yunusun tur teknesine eşlik ettiği anlar görüntülendi Fethiye'de yunusun tur teknesine eşlik ettiği anlar görüntülendi

Araştırma, Fethiye, Muğla, JASAT, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Fethiye'de hapis cezası bulunan hükümlüler yakalandı - Son Dakika


Son Dakika
20:38 Maç golle başladı! Kadıköy'de nefes nefese geçen karşılaşma
20:33 Zelenski: İngiltere, ABD, İtalya ve Türkiye'nin Ukrayna'nın güvenliğinin garantörü olmaya hazır
20:29 İsrail'in Filistin'e saldırılarını paylaşan Bella Hadid'e Instagram sansür uyguladı
20:09 Ülkemizde bugün koronavirüs nedeniyle 19 kişi hayatını kaybetti, 4 bin 86 yeni vaka tespit edildi
20:07 4 gün önce annesini kaybeden Göztepeli futbolcu, maç öncesi gözyaşlarına hakim olamadı
19:37 Finale adını yazdıran takım belli oldu! Liverpool, Manchester City'i 3-2 mağlup etti
19:35 Bilim Kurulu toplantısı öncesi Bakan Koca'nın "eski normal" mesajı: En azından üç yıl öncekine çok yaklaştık
19:29 Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski acı tabloyu paylaştı: Yaklaşık 5 bini çocuk olmak üzere en az 20 bin kişi hayatını kaybetti
19:22 Cem Yılmaz Ahu Yağtu sorularını cevaplamak istemedi: Çocuk var, şimdi olmaz
19:18 Selahattin Paşalı ve Lara Tümer evlendi! Nikahtan kareler sosyal medyayı salladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.04.2022 21:01:33. #1.11#
SON DAKİKA: Fethiye'de hapis cezası bulunan hükümlüler yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement