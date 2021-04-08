Fethiye'de hayatını kaybeden sağlık çalışanları için lokma tatlısı dağıtıldı - Son Dakika

Fethiye ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde hayatını kaybeden sağlık çalışanları için lokma tatlısı dağıtıldı.

Sağlık-Sen Fethiye Temsilciliği tarafından Fethiye Devlet Hastanesi bahçesinde düzenlenen etkinlikte, görevi başında hayatını kaybeden ve Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitiren tüm sağlık çalışanları için lokma döküldü.

Sosyal mesafe kuralları çerçevesinde gerçekleştirilen etkinlikte konuşan Sağlık-Sen Fethiye Temsilcisi Mustafa Eren, salgın sürecinde kaybettikleri sağlık çalışanlarının üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi.

Salgınla mücadelede belirlenen kurallara uymanın önemini vurgulayan Eren, "Herkes belirlenen kuralara uymalı. Sağlık çalışanları olarak herkesten isteğimiz bu. Sağlıklı günlere hep birlikte ulaşacağımıza inancımız tam." dedi.