Son dakika... Fethiye Belediyesi'nden Hayvan severleri sevindirecek karar - Son Dakika

Fethiye Belediye Meclisi'nin Mart ayı olağan toplantısında hayvan severleri sevindirecek örnek bir karar alındı. Özer Olgun Fethiye Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen Belediye Meclisi aylık olağan toplantısında, halk arasında "jiletli tel" olarak bilinen tel üzerine kesici saç parçalarının eklenmesiyle elde edilen tel çitlerin kullanımı yasaklandı.

Belediye Meclisi kararında "Özellikle bahçe ve bahçe duvarlarında kullanılan bu tür çit uygulamalarının kedi, kuş gibi hayvanların yaralanmalarına yol açtığı, ayrıca estetik bir görünümden de uzak olduğu için bahçe ve bahçe duvarlarında kullanımına bundan böyle izin verilmeyeceği" belirtildi.

Hayvansever Semih Kılınç, " Fethiye Belediyesi'nin Meclis'ten geçirdiği bu karar biz hayvanseverleri çok mutlu etti. Söz konusu jiletli tel kedi, köpek, kuş, sincap gibi küçük hayvanlar ve hatta çocuklarımız için de inanılmaz zararlı oluyordu. Belediye Meclisi'nin attığı bu adım, Türkiye'ye örnek olacak bir karar. Bu kararı destekliyoruz" dedi.

Karar, tüm Meclis üyelerinin oybirliği ile kabul edildi

Fethiye Belediyesi Başkan Yardımcısı Sabri Oğuz Bolelli yaptığı açıklamada, "Fethiye Belediyesi olarak hayvan hakları konusunda ciddi duyarlılık gösteren bir yönetim anlayışındayız. Gerek pandemi döneminde hayvanların yaşamlarını iyileştirmek, gerek bakım merkezini daha uygun koşullara getirmek için hayvansever vatandaşlarımızla birlikte yoğun çabayla çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Fethiye'deki hayvansever vatandaşlarımızdan bir talep geldi. Yöremizde jiletli tel olarak tabir edilen, bahçeleri korumak için kullanılan tellerin özellikle doğadaki hayvanlara, kuşlara, kedilere, köpeklere ve o bölgedeki çocuklara zarar verdiğine dair şikayette bulunuldu. Bunun üzerine incelemeler yaptık. Konuyu Meclis gündemimize taşıdık. Bu tarz jiletli tellerin bahçe çevirmelerinde ve çit üstlerinde kullanılması, Belediye Meclis üyelerimizin tümünün onayıyla yasaklandı. Bu konuda duyarlılık gösteren tüm Meclis üyelerimize, ayrıca bizi bu konuda uyararak harekete geçmemize ön ayak olan hayvanseverlere teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Karaca, "Sokak hayvanlarına özel önem veriyoruz"

Konuya ilişkin bir açıklama yapan Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca da, göreve geldiklerinden bu yana, özellikle pandemi koşullarından olumsuz etkilenmemeleri için sokak hayvanları konusuna özel bir önem verdiklerini, Fethiye'de yaşayan Türk ve İngiliz hayvanseverler ile koordineli bir şekilde son 1 yılda 145 ton kedi ve köpek maması dağıttıklarını, Belediye'nin hayvan bakımevinde ciddi bir iyileştirme gerçekleştirdiklerini, hayvanseverler için bir bekleme salonu yaptıklarını, bakımevine ayrıca bir hemogram (kan sayım) cihazı aldıklarını ve 7/24 hizmet veren bir hayvan ambulansını hizmete soktuklarını belirtti.

Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, "Yurttaşların kısaca jiletli tel olarak ifade ettikleri uygulamayla ilgili sık sık şikayetler alıyorduk. Bu uygulama hem kent estetiği açısından kötü örnek oluyor, hem de kuşların, kedilerin sakatlanmalarına, yaralanmalarına ve hatta bazen maalesef ölmelerine sebep oluyor. Aslında bu işin 4 yönü var: Vicdani, insani, kanuni ve dini yönü. Yani hiçbir bakımdan savunulacak bir tarafı yok. Fethiye'de bundan böyle bu uygulamaya izin vermeyeceğiz. Bugüne kadar yapılan jiletli telleri söktüreceğiz. Sanmıyorum ama sökmemekte ısrar eden olursa yaptırım uygulayacağız. Bu konuya hassasiyet gösteren tüm Meclis üyelerimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum" dedi. - MUĞLA