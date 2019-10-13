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Fethiye'de heyecan dolu Off-Road şenliği

18 dakika önce

- Fethiye'de heyecan dolu Off-Road şenliğiMUĞLA - Muğla'nın Fethiye ilçesinde 10 ilden 80 sporcunun katılımıyla 2. Off-Road şenliği düzenlendi.

- Fethiye'de heyecan dolu Off-Road şenliği

MUĞLA - Muğla'nın Fethiye ilçesinde 10 ilden 80 sporcunun katılımıyla 2. Off-Road şenliği düzenlendi.

Fethiye Off-Road Kulübü tarafından Esenköy Mahallesi'ndeki, Akdeniz Off-Road Park'ta düzenlenen etkinliğe Muğla'nın yanı sıra Antalya, Denizli, Adana ve Konya'dan 40 araç katıldı.

Yarıştan dönerken geçirdiği trafik kazası sonucu 16 Ağustos 2017'de hayatını kaybeden Fethiye Off-Road Kulübü Kurucu Başkanı Yılmaz Kılçar anısına düzenlenen etkinliği Fethiye Kaymakamı Muzaffer Şahiner, STK başkanları, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş da izledi.

Yarışlarda pilotlar çamur, rampa, çukur ve virajlı yollarda dereceye girebilmek için kıyasıya mücadele etti.

Etkinliği katılan Fethiye Kaymakamı Muzaffer Şahiner, ilçenin önemli turizm merkezlerinden olduğunu, turizmi 12 aya yaymak için farklı organizasyonlar düzenlediklerini söyledi.

Bu şenliğine 10 ilden sporcunun katıldığını belirten Şahiner, "Fethiye ve çevre ilçeden şenliğe vatandaşların yoğun ilgisi var. İlçedeki hareketliği ve vatandaşın güzel bir gün geçirmelerini sağlamak amacıyla tüm tedbirleri aldık" dedi.

Fethiye Off-Road Kulübü Başkanı Orkun Sivri ise etkinlikte çok güzel mücadeleler yaşandığını dile getirdi. Sporcular arasında geçen kıyasıya yarışların izleyenlerin ilgisini çektiğini belirten Sivri, "Önümüzdeki yıllardan daha profesyonel, Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu onaylı bir etkinlik yapmak istiyoruz. Fethiye halkı off-road ile yeni tanışıyor. İkincisini yapmamıza rağmen çok güzel tepkiler alıyoruz" diye konuştu.

Fethiye'de heyecan dolu Off-Road şenliği

Spor

Haber Yayın Tarihi: 13.10.2019 03:29 Kaynak: İHA
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