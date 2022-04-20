Fethiye'de hükümlüler için bağımlılık semineri düzenlendi - Son Dakika

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, Denetimli Serbestlik Müdürlüğü çalışanlarına ve denetimli serbestlik altında bulunan yükümlülere yönelik bağımlılıkla mücadele semineri düzenlendi.

Fethiye Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ve Fethiye Sağlık Müdürlüğü iş birliğinde, müdürlük binası seminer salonunda, görevli personele ve yükümlülere bağımlılıkla mücadele semineri verildi.

Seminerde uyuşturucu ve uyarıcı maddelerin zararları, uyuşturucu kullanımı sonrası fizyolojik değişikler, ruhsal durum değişiklikleri, bedendeki olumsuz değişiklikler ve bağımlılıkla ilgili doğru sanılan yanlışlar anlatıldı.

Fethiye Toplum Sağlığı Merkezi'nde görevli Dr. Evin Aras Kılıç'ın sunum yaptığı seminere, denetimli serbestlik yükümlüsünün yanı sıra Fethiye Halk Sağlığı Müdürü Dr. Öznur Vuran Doğan ile Fethiye Denetimli Serbestlik Müdürü Mesut Akdülger katıldı.