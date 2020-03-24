Fethiye'de hurdacıda yangın paniği - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Fethiye'de hurdacıda yangın paniği - Son Dakika

Fethiye'de hurdacıda yangın paniği

6 saat önce

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, bir hurdacıya ait iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Fethiye'de hurdacıda yangın paniği, System.String[]

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, bir hurdacıya ait iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.


Karaçulha Mahallesi Cumhuriyet Bulvarında bulunan bir hurdacıda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.


Alevlerin yükseldiğini görenler haber vermesi üzerine olay yerine Sağlık, polis ve Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Fethiye Grup Amirliğine bağlı çok sayıda ekip sevk edildi.


Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevleri güçlükle söndürdü. Yangının ardından iş yeri küle döndü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - MUĞLA

İtfaiye, Fethiye, Muğla, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 11:22 Kaynak: İHA

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