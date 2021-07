Fethiye'de içinde 38 kişinin bulunduğu tur teknesinin batması sonucu 3 kişi yaralandı - Son Dakika

Muğla'nın Fethiye ilçesinde tur teknesinin batması sonucu 3 kişi yaralandı.

Belcekız Plajı'nın yaklaşık 50 metre açıklarındaki tur teknesi, henüz belirlenemeyen bir nedenle battı.

İlk belirlemelere göre, içinde 35'i yolcu 38 kişinin bulunduğu teknedeki 3 kişi yaralandı.

Yaralılar hastanelere kaldırıldı.

Fethiye Kaymakamı Eyüp Fırat, olay yerine gelerek inceleme yaptı.

Fırat, gazetecilere, yaralanan 3 kişinin tedavi altına alındığını söyledi.

Kazada can kaybı yaşanmadığını belirten Fırat, "Teknenin ön tarafında bir kırılma oluyor ve tekne parçalanıyor. Şu an can kaybımız yok ama bir evladımızın durumu ağır. Hastaneye de geçip yaralılarımızın durumunu takip edeceğiz." dedi.