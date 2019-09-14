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Fethiye'de 'İcradan ucuza ev, arsa ve otomobil' vaadiyle dolandırıcılık

50 dakika önce

Fethiye'de 'İcradan ucuza ev, arsa ve otomobil' vaadiyle dolandırıcılıkMUĞLA - Muğla merkezli 4 ilde eş zamanlı düzenlene operasyonda kendilerinin kamu kurumlarıyla irtibatlı olduğunu söyleyerek icradan ucuz ev, arsa ve araba almak vaadiyle dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan...

Fethiye'de 'İcradan ucuza ev, arsa ve otomobil' vaadiyle dolandırıcılık

MUĞLA - Muğla merkezli 4 ilde eş zamanlı düzenlene operasyonda kendilerinin kamu kurumlarıyla irtibatlı olduğunu söyleyerek icradan ucuz ev, arsa ve araba almak vaadiyle dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Muğla Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kamu kurumlarıyla irtibatlı olduğunu söyleyerek, icradan ucuz ev, arsa ve araba almak vaadiyle yüksek meblağlarda vatandaşlar dolandırdıkları belirlenen kişilerin yakalanması için operasyon başlattı.

Fethiye merkezili yapılan çalışmaları sonucu İzmir, İstanbul, Çanakkale ve Antalya'da 45 kişiyi mağdur ettikleri tespit edilen D.E, M.Ü.T, D.A, H.M, K.Ö. ile K.A ekipler tarafından gözaltına alındı.

Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan D.E, M.Ü.T, D.A. ve H.M. çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanarak Eşen T Tipi Ceza Evine gönderilirken, K.Ö. ile K.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Fethiye'de 'İcradan ucuza ev, arsa ve otomobil' vaadiyle dolandırıcılık

Fethiye, Muğla, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 01:50 Kaynak: İHA
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