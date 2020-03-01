Fethiye'de İdlib şehitleri için yürüyüş düzenlendi - Son Dakika
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Fethiye'de İdlib şehitleri için yürüyüş düzenlendi

6 saat önce

SURİYE'nin İdlib kentinde şehit olan askerler için Muğla'nın Fethiye ilçesinde yürüyüş düzenlendi.

Fethiye'de İdlib şehitleri için yürüyüş düzenlendi, System.String[]

SURİYE'nin İdlib kentinde şehit olan askerler için Muğla'nın Fethiye ilçesinde yürüyüş düzenlendi.

Sosyal medyada örgütlenerek Salı Pazarı Meydanı'nda bir araya gelen yaklaşık 200 kişilik grup, İstiklal Marşı okuyup, şehitler anısına saygı duruşunda bulundu. İdlip şehitleri için Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından ellerinde Türk bayrakları ile yürüyüşe geçen grup, 'Şehitler ölmez, vatan bölünmez', 'Bayrağa uzanan eller kırılsın' sloganları attı. Beşkaza Meydanı'nda tekrar saygı duruşunda bulunulmasının ardından otomobillerine binen grup, şehir turu attı. Otomobilleri Türk bayraklarıyla süsleyen gruba, vatandaşlarda alkışlarla destek verdi. Grup, daha sonra olaysız dağıldı.


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Haber Yayın Tarihi: 01.03.2020 03:16 Kaynak: DHA
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