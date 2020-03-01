Fethiye'de, İdlib şehitleri için yürüyüş ve konvoy düzenlendi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Fethiye'de, İdlib şehitleri için yürüyüş ve konvoy düzenlendi - Son Dakika

Fethiye'de, İdlib şehitleri için yürüyüş ve konvoy düzenlendi

7 saat önce

Suriye'nin İdlib kentinde Türk askerlerine yönelik düzenlenen hava saldırısında şehit olan Mehmetçikler için Muğla'nın Fethiye ilçesinde yürüyüş ve konvoy gerçekleştirildi.

Fethiye'de, İdlib şehitleri için yürüyüş ve konvoy düzenlendi, System.String[]

Suriye'nin İdlib kentinde Türk askerlerine yönelik düzenlenen hava saldırısında şehit olan Mehmetçikler için Muğla'nın Fethiye ilçesinde yürüyüş ve konvoy gerçekleştirildi.


İdlib'de rejim güçlerinin hava saldırısında şehit düşen Mehmetçik için sosyal medyada örgütlenerek Salı Pazarı Meydanı'nda ellerinde Türk bayrakları ile bir araya gelen yaklaşık 200 kişilik grup, İstiklal Marşı okuyup saygı duruşunda bulundu. İdlib şehitleri için Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından ellerinde Türk bayrakları ile yürüyüşe geçen grup, 'Şehitler ölmez, vatan bölünmez', 'Bayrağa uzanan eller kırılsın' sloganları atarak Suriye rejimine tepki gösterdi.


Beşkaza Meydanı'nda düzenlenen saygı duruşunun ardından otomobillerine binen vatandaşlar şehir turu attı. Otomobillerini Türk bayraklarıyla süsleyen gruba, vatandaşlar da alkışlarla destek verdi. - MUĞLA

Fethiye, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.03.2020 01:36 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

SİHA mühimmatlarında yer alan "Hatay çalıntı değildir" yazısı dikkat çekti
TT Stadı'nda şehitlerin isimlerinin okunduğu sırada bazı taraftarlar gözyaşlarını tutamadı İdlib'de yaralanan asker Nevşehir'deki baba evine getirildi Son Dakika: İçişleri Bakanı Soylu: Edirne üzerinden ayrılan göçmen sayısı 100 bin 577 oldu

Son Dakika Haberleri
15:29 Gökçe, Dalaman'dan İstanbul'a dönmek için bindiği uçakta korku dolu anlar yaşadı
12:38 Yılmaz Morgül'den taziye ziyareti
12:38 Ünlü şarkıcı Derya Uluğ, sevgilisi Asil Gök'le birlikte Mehmetçik için ağıt besteledi
12:17 Cüneyt Arkın, 34 şehidimizi "Canlarım, kınalı kuzularım" sözleriyle anarak gözyaşlarını tutamadı
11:43 Mülteci çocuklar için yardım çağrısı yapan Haluk Levent, gelen tepkiler üzerine paylaşımlarını sildi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.03.2020 20:39:21. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Fethiye'de, İdlib şehitleri için yürüyüş ve konvoy düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]