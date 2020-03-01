Fethiye'de İdlip şehitleri için yürüyüş ve konvoy düzenlendi - Son Dakika
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Fethiye'de İdlip şehitleri için yürüyüş ve konvoy düzenlendi

10 dakika önce

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde, Suriye'nin İdlip şehrinde şehit düşen askerler için konvoy oluşturulup, yürüyüş düzenlendi.

Fethiye'de İdlip şehitleri için yürüyüş ve konvoy düzenlendi, System.String[]

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde, Suriye'nin İdlip şehrinde şehit düşen askerler için konvoy oluşturulup, yürüyüş düzenlendi.Sosyal medyada örgütlenerek Salı Pazarı Meydanı'nda bir araya gelen yaklaşık 200 kişilik grup, İstiklal Marşı okuyup, şehitler anısına saygı duruşunda bulundu. İdlip şehitleri için Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından ellerinde Türk bayrakları ile yürüyüşe geçen grup, Şehitler ölmez, vatan bölünmez, Bayrağa uzanan eller kırılsın sloganları attı. Beşkaza Meydanı'nda tekrar saygı duruşunda bulunulmasının ardından otomobillerine binen grup şehir turu attı. Otomobilleri Türk bayraklarıyla süsleyen gruba, vatandaşlarda alkışlarla destek verdi. Grup, daha sonra olaysız dağıldı.


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Haber Yayın Tarihi: 01.03.2020 03:25 Kaynak: DHA
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