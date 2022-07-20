Muharrem K.'nin kullandığı 48 F 8784 plakalı otomobil, Fethiye – Muğla Karayolu Göcek Kavşağı'nda, Yeşil O. idaresindeki 34 BKE 156 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada sürücüler ile B.S ve C.G yaralandı. Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım çağrısı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İlçedeki hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Kaynak: İHA

Fethiye, Göcek, Muğla, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Fethiye'de iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.