Fethiye'de iki otomobil çarpıştı: 7 yaralı
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Muğla'nın Fethiye ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.
Muğla
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 06:47 Kaynak: İHA
'nın Fethiye
ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.
Kaza, Muğla- Fethiye kara yolu Çiftlik
Kavşağı'nda meydana geldi. Fatih
Örs'ün kullandığı 35 AEC 598 plakalı otomobil kavşakta, Emre Zorlu
idaresindeki 48 JZ 608 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada sürücüler ile otomobillerde bulunan 5 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istemesi üzerine olay yerine polis ve çok sayıda sağlık ekipleri sevk edildi.
Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılana 7 yaralı ilçedeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. - MUĞLA
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