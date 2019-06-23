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Fethiye'de iki otomobil çarpıştı: 7 yaralı

8 dakika önce

Muğla'nın Fethiye ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Fethiye'de iki otomobil çarpıştı: 7 yaralı, System.String[]
Muğla'nın Fethiye ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Kaza, Muğla- Fethiye kara yolu Çiftlik Kavşağı'nda meydana geldi. Fatih Örs'ün kullandığı 35 AEC 598 plakalı otomobil kavşakta, Emre Zorlu idaresindeki 48 JZ 608 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücüler ile otomobillerde bulunan 5 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istemesi üzerine olay yerine polis ve çok sayıda sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılana 7 yaralı ilçedeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. - MUĞLA
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 06:47 Kaynak: İHA
Muğla, Fethiye, 3. Sayfa
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