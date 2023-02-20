Fethiye'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 10 kişi yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi

Fethiye'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 10 kişi yaralandı

20.02.2023 08:52
Fethiye'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 10 kişi yaralandı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 10 kişi yaralandı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 10 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Seda B. idaresindeki 07 VBN 69 plakalı otomobil, Fethiye- Antalya kara yolu Çamköy Kavşağı'nda Süleyman A. yönetimindeki 48 GH 249 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istemesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada, sürücüler ile araçlarda bulunan 8 kişi yaralandı. Araçlardan çıkarılan yaralılar sağlık ekiplerince ilçedeki hastanelerde tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. - MUĞLA

Kaynak: İHA
YORUMLAR
500
Fethiye'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 10 kişi yaralandı Fethiye'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 10 kişi yaralandı Muğla'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 10 kişi yaralandı Muğla'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 10 kişi yaralandı

Fethiye, Muğla, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Fethiye'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 10 kişi yaralandı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
09:20 NBA All-Star'da tarihi gece! Jayson Tatum'dan benzeri görülmemiş sayı katkısı
08:48 Fethiye'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 10 kişi yaralandı
08:51 BAFTA 2023'e damga vuran olay! Ünlü isimler deprem felaketi yaşayan Türkiye'ye destek olmak için mavi kurdele taktı
08:49 Son Dakika! Akar'dan deprem sonrası askerlerin kışladan geç çıkarıldığı iddiasına tepki: Bu iddialar iyi niyetle izah edilemez
08:39 Kılıçdaroğlu'ndan YÖK'e çağrı: Üniversiteleri açın, barınma sorununu çözmeye talibiz
08:37 Kim olduğu sonradan ortaya çıktı! Atsu'nun cenazesini gören kadın yerlere yatarak ağladı
08:35 Okulların açılmasıyla İstanbul'da trafik kilit! Yoğunluk her geçen dakika artıyor
08:27 Asırlardır ayakta duran tarihi Meryem Ana Ortodoks Kilisesi depremde yıkıldı
08:15 Depremzedeler için bağış toplayan Meryem Uzerli'den kendisini eleştiren takipçisine tepki: Trajik durumda insanları yargılamayın
08:10 Ajax'ın yıldızı Kudus, attığı gol sonrası depremde hayatını kaybeden Atsu'yu andı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.02.2023 09:50:08. #1.12#
SON DAKİKA: Fethiye'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 10 kişi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement