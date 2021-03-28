İkinci el eşya deposunda çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, ikinci el eşya deposunda çıkan yangın, hasara neden oldu.

Pazaryeri Mahallesi Süleyman Demirel Bulvarı'nda, ikinci el eşya satan bir iş yerinin deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine, bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Hızla yayılan alevlere itfaiye ve mahalle sakinleri müdahale etti. Depoya yakın bazı evlerin camlarının, sıcak nedeniyle patlaması paniğe neden oldu.

Yangın, yaklaşık bir saatlik çalışmayla çevredeki evlere sıçramadan söndürüldü.

Eşyaların kullanılamaz hale geldiği yangının, iş yerindeki tadilat çalışması sırasında çıktığı değerlendiriliyor.