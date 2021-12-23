Fethiye'de incir yetiştiriciliği eğitimi verildi - Son Dakika

Fethiye ilçesinde, coğrafi işaretli ürünlerin tanıtımı ve üretiminin arttırılması çalışmaları kapsamında incir yetiştiriciliği eğitimi düzenlendi.

Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası (FTSO) ile Aydın İncir Araştırma Enstitüsü iş birliğinde çevrim içi gerçekleştirilen eğitime, Aydın İncir Araştırma Enstitüsü Bitki Sağlığı Bölümü görevlileri Dr. Özlem Doğan, Hülya Ulusay ile Yetiştirme Tekniği Bölümü görevlisi Dr. Sunay Dağ konuşmacı olarak katıldı.

Eğitimde, incir yetiştirmek için gerekli iklim ve toprak koşulları, dikim, gübreleme, budama ile hasat konuları ele alındı.

İncirin verimini arttırıcı etmenlerden "ilekleme" işlemlerinin detayları ile doğru hasat ve depolama yöntemlerine ayrı bir parantez açılan eğitimde, katılımcılarından gelen sorular yanıtlandı. Eğitimde ayrıca incirde görülen hastalıklar, zararlı çeşitleriyle doğru mücadele, korunma yolları ile uygulanabilecek kültürel önlemler hakkında sunum yapıldı.

FTSO Yönetim Kurulu Başkanı Osman Çıralı eğitimle ilgili yaptığı açıklamada, Fethiye kaya incirine coğrafi işaret tescil belgesi alarak bölgede incir yetiştiriciliği konusunda çok önemli bir adım attıklarını söyledi.

Seydikemer ve Fethiye Ziraat Odasının desteğiyle bölgedeki ağaçlardan 1500 çelik alıp Aydın İncir Araştırma Enstitüsüne teslim ettiklerini anlatan Çıralı, şunları kaydetti:

"Bu çeliklerden yetiştirilen fidanları önümüzdeki günlerde bölgemize getireceğiz. İncir fidanlarımızı dağıtarak bu değerli türün bölgemizde yaygınlaştırılmasını sağlayacağız. Yetiştirmenin yanında bu özel ürünün markalaşması ve tanıtılması konularına da özel özen gösteriyoruz. Bu aşamada üreticiler için incir dikiminde dikkat edilmesi gereken hususlarla ilgili enstitümüzden destek istedik. Uzmanlarımız tarafından verilen bu eğitim, Fethiye Kaya İnciri fidanlarının en uygun şekilde dikimi, bakımı ve verimli hasadı için üreticilerimize ışık tutacaktır."