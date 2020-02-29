Fethiye'de itfaiyeden yılan yakalama operasyonu - Son Dakika

Yakalama çalışması çalışanlar ve vatandaşlar tarafından meraklı gözlerle izlenirken, özel bir kaba konulan yılan bölgeden uzaklaştırılarak doğal ortamına salındı. - MUĞLA

Edinilen bilgiye göre, Çamköy Mahallesi'nde eve giren yaklaşık 1 metre boyundaki engerek yılanını fark eden ev sakinleri durumu Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Fethiye Grup Amirliği ekiplerine bildirdi.

Muğla 'nın Fethiye ilçesindeki bir eve giren yaklaşık 1 metre boyundaki engerek yılanı itfaiye ekibi tarafından yakalanarak doğaya salındı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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