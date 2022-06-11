Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, Beşkaza Meydanında "Tek tuşla şiddetin karşısında kadınların yanında" sloganı ile stant açtı. KADES hakkında vatandaşları bilgilendiren ekipler, bazı kadınların uygulamayı indirmesine yardımcı oldu. Gerçekleştirilen etkinlikte,uygulamayı anlatıp bilgilendirici broşür dağıtımı da yapıldı. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Hisarcık, Fethiye, Muğla, KADES, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Fethiye'de KADES hakkında bilgi verdiler - Son Dakika

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