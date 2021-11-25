Fethiye'de kadınlar KADES hakkında bilgilendirildi - Son Dakika

Fethiye ilçesinde, Kadın Destek Uygulaması (KADES) hakkında kadınlara bilgi verildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile Fethiye Kaymakamlığı görevlileri, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla Beşkaza Meydanı'nda, "Tek tuşla şiddetin karşısında kadınların yanında" sloganıyla stant açıldı.

KADES hakkında vatandaşları bilgilendiren ekipler, uygulamayı anlatıp bilgilendirici broşür dağıttı. Etkinlikte, bazı kadınların uygulamayı telefonlarına indirmesine yardımcı olundu.

Fethiye Kaymakamı Eyüp Fırat, İlçe Emniyet Müdürü İsmail Ayhan ile İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Mustafa Çiçek de stattı ziyaret etti ve çalışmalar konusunda bilgi aldı.

Fırat, gazetecilere, Fethiye'nin KADES uygulamasını kullanan kişi sayısında iyi bir noktada olduğunu söyledi.

Uygulamanın varlığında habersiz kimsenin kalmamasını amaçladıklarını belirten Fırat, "Yaşanan kadına şiddet olaylarını üzüntüyle takip ediyoruz. İnşallah Türkiye'de böyle bir haber hiç duymayız. Dağıtılan broşürler ve birebir anlatımlarla uygulamayı anlatıyoruz. Bu uygulamayı herkes bilsin ve olası bir durumda kullansın istiyoruz." dedi.

İçişleri Bakanlığı tarafından akıllı telefonlara kolayca indirilen KADES uygulaması ile şiddet veya saldırıya maruz kalan kadınlar bir tuşla emniyet güçlerine ulaşabiliyor.