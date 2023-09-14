Gözü dönen sürücü, kamyonetiyle kuzeni dahil 3 kişiyi ezdi - Son Dakika

Gözü dönen sürücü, kamyonetiyle kuzeni dahil 3 kişiyi ezdi

Son Güncelleme: 14.09.2023 07:34

Muğla'nın Fethiye ilçesinde yaşanan olayda, Murat E. tartıştığı amcasının oğlu Bilal E. ve eşi Fatma E.'nin üzerine kamyonetini sürdü. Bilal E. hayatını kaybederken, Fatma E. ve bir kişi ağır yaralandı. Olay anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı ve şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde Murat E., tartıştığı amcasının oğlu Bilal E. ve eşi Fatma E.'nin üzerine kamyonetini sürdü. Olayda, kamyonetin altında kalan Bilal E. hayatını kaybederken, Fatma E. ve ismi öğrenilmeyen bir kişi ağır yaralandı. Olay anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Fethiye'de Kamyonet Saldırısı: 1 Ölü, 2 Yaralı

KAMYONETLE 3 KİŞİYİ EZDİ

Dün saat 10.42'de Karaçulha Mahallesinde iddiaya göre Murat E. ile kuzeni Bilal E. arasında bir iş yerinde bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sonrası bölgeden ayrılan Murat E., bir süre sonra kamyonetiyle yeniden iş yerine gelerek aracın içerisinde beklemeye başladı. Kamyonetteki Murat E.'yi gören Bilal E.'nin eşi Fatma E., iş yerinden çıkıp, elindeki sopayla araca vurdu. Murat E. ise kullandığı kamyonetle önce Fatma E.'ye çarptı, ardından Bilal Erdoğan ile yanındaki ismi henüz öğrenilemeyen kişinin üzerine aracını sürerek ezdi.

Fethiye'de Kamyonet Saldırısı: 1 Ölü, 2 Yaralı

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kamyonetin altında kalan 3 kişi hareketsiz şekilde yerde yatarken, Murat E. olay yerinden kaçtı. Çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Bilal E.'nin yaşamını yitirdiği belirlenirken, Fatma E. ve ismi öğrenilemeyen kişi ise olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Fethiye'de Kamyonet Saldırısı: 1 Ölü, 2 Yaralı

O ANLAR KAMERADA

Öte yandan, yaşanan olay bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde; Murat E.'nin, kamyonetiyle Bilal E. ve eşi Fatma E. ile ismi öğrenilemeyen bir kişinin üzerine aracını sürüp, ezdiği anlar yer aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Murat E.'nin yakalanması için başlatılan çalışma sürdürülüyor.

Kaynak: DHA

Karaçulha, Fethiye, Muğla, 3. Sayfa, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Gözü dönen sürücü, kamyonetiyle kuzeni dahil 3 kişiyi ezdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gözü dönen sürücü, kamyonetiyle kuzeni dahil 3 kişiyi ezdi - Son Dakika
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