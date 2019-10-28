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Fethiye'de kan davası cinayeti

55 dakika önce

Fethiye'de kan davası cinayetiMUĞLA - Muğla'nın Fethiye İlçesinde bir kişi, uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

Fethiye'de kan davası cinayeti

MUĞLA - Muğla'nın Fethiye İlçesinde bir kişi, uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Cinayetin kan davası nedeniyle işlendiği öne sürüldü.

Olay, Sabah saatlerinde Patlangıç Ölüdeniz Caddesindeki spor salonunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; ilçede bir spor salonu işleten 26 yaşındaki Riyad Reşat Özkan, aralarında kan davası bulunduğu iddia edilen ve kimliği henüz tespit edilemeyen bir kişinin silahlı saldırısına uğradı.

Saldırıda ağır yaralanan Özkan, çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı. Özkan hastanede yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Olayın ardından kaçan zanlının kimliğinin tespiti için polis ekipleri, çevredeki iş yerlerinin güvenlik kamerası kayıtlarını mercek aldı. Kamera kayıtlarını inceleyen ekipler eşkali belirlenen şüphelinin bir otomobille olay yerinden kaçtığını tespit etti. Ekipler tarafından şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı. Özkan'ın Erzurumlu olduğu ve geçmiş yıllarda Erzurumlu başka bir aileyle kan davalarının bulunduğu öne sürüldü. Cinayetin Özkan'ın kan davası bulunan aile tarafından öldürüldüğü iddia edildi.

Fethiye'de kan davası cinayeti

Fethiye, Muğla, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 28.10.2019 04:29 Kaynak: İHA
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