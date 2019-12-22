Fethiye'de kanala düşen yaşlı adam hayatını kaybetti - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Fethiye'de kanala düşen yaşlı adam hayatını kaybetti - Son Dakika

Fethiye'de kanala düşen yaşlı adam hayatını kaybetti

6 saat önce

Muğla'nın Fethiye ilçesinde sulama kanalına düşen yaşlı adam, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Fethiye'de kanala düşen yaşlı adam hayatını kaybetti, System.String[]

Muğla'nın Fethiye ilçesinde sulama kanalına düşen yaşlı adam, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre, Patlangıç Mahallesi Patlangıç- Ölüdeniz Caddesi'nde 56 yaşındaki Adlen Balkaş, henüz belirlenemeyen bir nedenle sulama kanalına düştü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kanaldaki akıntının kuvvetli olması nedeniyle Balkaş, yaklaşık 3 kilometre sürüklenerek, Taşyaka Mahallesi Ölüdeniz Caddesi'ndeki köprüye kadar geldi. Bir itfaiye erinin suya atlayarak kanaldan çıkardığı Balkaş'a, olay yerinde bulunan sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapıldı. Durumu ağır olan Balkaş, ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı.


Balkaş, hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Balkaş'ın cenazesi otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumuna gönderildi. - MUĞLA

Fethiye, İtfaiye, Muğla, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.12.2019 10:11 Kaynak: İHA
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