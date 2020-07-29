Fethiye'de kanalda kirlilik tepkisi - Son Dakika

MUĞLA'nın turistik ilçesi Fethiye'de, denize bağlantılı kanal kirlilikten görünmez hale geldi. 1 kilometre uzunluğa sahip kanalın çevresindeki esnaf ile mahalle sakinleri, belediye ekiplerinden bir an önce temizlik çalışması yapmasını istedi.

Dünyaca ünlü koyların sahillerin ve plajların bulunduğu Fethiye'deki bir kanal, kirliliğiyle dikkat çekti. Tuzla Mahallesi'nde bulunan ve denize dökülen kanalın içinde balık, ördek, kaplumbağa ile kurbağalar yaşarken, suyun ise kirlilikten yemyeşil olduğu görüldü. Bölge halkından Batuhan Kırım (33), "Kanaldaki haşereler insanları yoruyor. Kirlilikten dolayı fare ve sinek problemleri var. Belediye temizlik ekiplerinin zayıf çalıştığına inanıyorum. Burada düzenli temizlik yapılmalı" dedi.