Fethiye'de kayalık alanda mahsur kalan turist kurtarıldı - Son Dakika
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Fethiye'de kayalık alanda mahsur kalan turist kurtarıldı

03.05.2022 10:38
Fethiye'de kayalık alanda mahsur kalan turist kurtarıldı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde çıktığı kayalık alanda mahsur kalan Libyalı turist kurtarıldı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde çıktığı kayalık alanda mahsur kalan Libyalı turist kurtarıldı.

İlçeye tatile gelen Mohamed Abdulwahhab, çekim yaptığı sırada done Kesikkapı Mahallesi'ndeki Amintas Kaya Mezarları bölgesinde kayalık alana düştü.

Cihazını almak için çıktığı kayalıklardan inemeyen Abdulwahhab'ın yardım istemesi üzerine bölgeye Arama Kurtarma Derneği (AKUT) Fethiye ekibi sevk edildi.

Ekipler, yaklaşık iki saatlik operasyonun ardından mahsur kalan turisti güvenli bölgeye indirdi.

Turistin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Fethiye'de kayalık alanda mahsur kalan turist kurtarıldı
Fethiye'de kayalık alanda mahsur kalan turist kurtarıldı
Fethiye'de kayalık alanda mahsur kalan turist kurtarıldı
Fethiye'de kayalık alanda mahsur kalan turist kurtarıldı

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Kesikkapı Mahallesi, Fethiye, turist, Muğla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Fethiye'de kayalık alanda mahsur kalan turist kurtarıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fethiye'de kayalık alanda mahsur kalan turist kurtarıldı - Son Dakika
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