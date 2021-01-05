Fethiye'de kayalıklarda mahsur kalan turist kurtarıldı - Son Dakika

Steiner'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Steiner'ın 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istemesi üzerine bölgeye, Jandarma Arama Kurtarma Timi ve Arama Kurtarma Derneği Fethiye ekipleri sevk edildi.

Bir süre patikada yürüyen Steiner, daha sonra çıktığı kayalıklarda mahsur kaldı.

İlçeye tatile gelen 68 yaşındaki Peter Andrin Steiner, Faralya Mahallesi'ndeki Kabak ile Cennet Koyu arasında yürüyüşe çıktı.

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