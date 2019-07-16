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Fethiye'de kayalıklardan düşen kişi helikopter ile kurtarıldı

6 saat önce

Fethiye'de kayalıklardan düşen kişi helikopter ile kurtarıldıMUĞLA - Muğla'nın Fethiye İlçesinde Likya yolunda yürüyüşte düşerek yaralanan ABD uyruklu kadını, askeri helikopterle kurtarıldı.

Fethiye'de kayalıklardan düşen kişi helikopter ile kurtarıldı
MUĞLA - Muğla'nın Fethiye İlçesinde Likya yolunda yürüyüşte düşerek yaralanan ABD uyruklu kadını, askeri helikopterle kurtarıldı.
Fethiye ilçesi Ölüdeniz Mahallesine tatile gelen ABD'li turist Sunny N Zheng tarihi Likya yolunda yürüyüşe çıktı. Bir süre Likya yolunda yürüyen Zheng bir anda dengesini kaybedip yaklaşık 10 metrelik kayalıklardan düşerek sol ayak bileğini kırdı.
Zheng'in durumunu gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. Bölgenin sarp ve kayalık olması nedeniyle olay yerine Ölüdeniz'de konuşlu bulunan Jandarma Arama Kurtarma timi yönlendirildi.
Olay yerine gelen JAK timi yaralının drone ile yerini tespit etti. Daha sonra harekete geçen JAK timi yaklaşık 45 dakikada yaralı Zhang'e ulaştı. Sol ayak bileğinin kırık olduğu Zheng'e ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Arazinin sarp ve kayalık olması nedeniyle yaralı taşınamadı.
Bunun üzerine Aydın Jandarma Filo Komutanlığı'nda havalanan askeri bir helikopter yardımıyla yaklaşık 5 saat sonra kurtarılan Zheng, Fethiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Fethiye'de kayalıklardan düşen kişi helikopter ile kurtarıldı
Amerika Birleşik Devletleri, Fethiye, Muğla, Likya, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 08:38 Kaynak: İHA
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