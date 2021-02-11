Fethiye'de kayalıktan düşerek karnındaki bebeğiyle ölen kadının eşi hakim karşısında - Son Dakika

Fethiye'de kayalıktan düşerek karnındaki bebeğiyle ölen kadının eşi hakim karşısında

11.02.2021 17:11
Fethiye'de kayalıktan düşerek karnındaki bebeğiyle ölen kadının eşi hakim karşısında, System.String[]

Muğla'nın Fethiye ilçesinde Kelebekler Vadisi'nde fotoğraf çektirirken kayalıklardan düşerek karnındaki 7 aylık bebeğiyle ölen Semra Aysal'ın tutuklanan eşinin yargılanmasına başlandı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde Kelebekler Vadisi'nde fotoğraf çektirirken kayalıklardan düşerek karnındaki 7 aylık bebeğiyle ölen Semra Aysal'ın tutuklanan eşinin yargılanmasına başlandı.

Fethiye Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, Aysal'ın ağabeyi Nayim Yolçu ile tarafların avukatları katıldı.

Sanık Hakan Aysal ise duruşmaya, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla dahil oldu.

Söz verilen sanık Hakan Aysal, eşiyle tanışmalarının ardından bir yıl sonra evlendiklerini, daha önce balayını geçirdikleri Fethiye'ye daha sonra tatil için gittiklerini söyledi.

Olay yerine fotoğraf çektirmek için indiklerini ifade eden Aysal, eşini iterek ölümüne sebep olduğu suçlamasını kabul etmedi.

Mahkeme Başkanının "Aşağı inme fikri kimden çıktı?" sorusuna Aysal, "Eşim hamile olduğu için uzun süre bölgeye bir daha gelmeyecektik. Çok sevdiğimiz yerdi orası ve birlikte kayalık alana inmeye karar verdik. Orada da geleceğe dönük kuracağımız işleri ve hayatımızı konuştuk." karşılığını verdi.

Aysal, karısının çantasını almaya kalktığı sırada çığlık sesi duyduğunu, arkasını dönünde eşini göremediğini, sadece çığlık sesi duyduğunu iddia etti.

Aşağıya baktığında eşini görmediğini belirten Aysal, "Yukarıya çıkıp çevreden yardım istedim. Daha sonra da fenalaştığım için hastaneye kaldırıldım." dedi.

Ferdi kaza sigortasına, "ekstrem sporu" açıklaması

Aysal, yaptırdıkları 400 bin liralım ferdi kaza sigortasıyla ilgili ise şunları kaydetti:

"Ekstrem sporlarla uğraşmayı seviyorum. Evlendikten sonra eşim de bana ayak uydurmaya çalıştı. O da bir kez yamaç paraşütü bir kez de dalış yaptı. Bu nedenle kendime ve eşime sigorta yaptırdım. Sigorta poliçesini bankacı doldurdu. Ben eşime imzalattım. Poliçedeki yazı banka görevlisine imza da eşime ait. Eşimle tanışmadan önce bekar olduğum için kaza sigortası yaptırmadım. Evlendikten sonra yaptırdım."

"Kardeşimin yükseklik korkusu vardı"

Hayatını kaybeden kadının ağabeyi Nayim Yolçu ise kazanın ardından adli tıp kurumu önünde gördüğü sanığın çok sakin olduğunu öne sürdü.

Kardeşinin kredi borcuna karşı olduğunu, yaşadığı her şeyi kendine anlatan kardeşinin kredi borçlarından hiç bahsetmediğini vurgulayan Yolçu, şöyle devam etti:

"En son kardeşim bana 'Abi gel konuşmamız lazım' demişti. Ben de gidemedim. Telefonda anlatmasını isteyince 'Telefonda konuşulacak konular değil' demişti. Kardeşimin yükseklik korkusu vardı. Hakan Aysal da ekstrem sporundan bahsediyor. Bu sporlara kardeşimin hiç ilgisi olmadı. Sanıktan şikayetçiyim."

Tanıkların da dinlenmesinin ardından mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek dosyadaki eksiklerin tamamlanması için duruşmayı erteledi.

Ağabey Yolçu, duruşmanın ardından adliye önünde gazetecilere, olayın tasarlanmış bir kadın cinayeti olduğunu iddia ederek adalete inançlarının tam olduğunu bildirdi..

Semra Aysal (32), Kelebekler Vadisi'nde 19 Haziran 2018'de fotoğraf çektirirken kayalıklardan düşerek karnındaki 7 aylık bebeğiyle hayatını kaybetmişti. Eşini iterek ölümüne neden olduğu ileri sürülen Hakan Aysal (40) 21 Kasım 2020'de tutuklanmış, hakkında "tasarlayarak öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle iddianame hazırlanmıştı.

Nayim Yolçu, Fethiye, Mahkeme, Muğla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Fethiye'de kayalıktan düşerek karnındaki bebeğiyle ölen kadının eşi hakim karşısında - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Belçika'da aracına el konan Diagne'ye 12 gün sürüş yasağı ve 1040 euro ceza verildi Şehit annesinin koyunları çalındı! Koyunları çalma anları saniye saniye kamerada Tecavüz ettiği kadının evine iki gün sonra palyaço makyajı ile geldi Kasımpaşa, Galatasaray'ın maç saati değişikliği talebine destek verdi Antalya'da ilginç olay! Balkondan atlayan kadının altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu Erdoğan'ın "Çılgın Türkleri iyi tanıyacaksın" sözlerine Yunan Başbakan'dan yanıt Bomba iddia: Mezdeke dansı yapan spiker Hande Sarıoğlu, Habertürk'ten kovuldu 3 çocuk annesi kadın kendini astı! Acılı koca evin önünde fenalaştı
Son Dakika! Bahçelievler'de 14 katlı binada patlama: 3 yaralı Son Dakika! Bahçelievler'de 14 katlı binada patlama: 3 yaralı         
16:57
G.Saraylı Ryan Donk, Surinam Milli Takımı'ndan davet aldı G.Saraylı Ryan Donk, Surinam Milli Takımı'ndan davet aldı         
16:42
Dünya genelinde her 5 ölümden birinin hava kirliliğinden kaynaklandığı ortaya çıktı Dünya genelinde her 5 ölümden birinin hava kirliliğinden kaynaklandığı ortaya çıktı         
16:17
Albayrak'tan çok çarpıcı Mert Hakan, İrfan Can ve Vedat Muriqi itirafı: Bende ne fotoğraflar var ama paylaşmıyorum Albayrak'tan çok çarpıcı Mert Hakan, İrfan Can ve Vedat Muriqi itirafı: Bende ne fotoğraflar var ama paylaşmıyorum         
16:09
Bu kez durum ciddi, kar fena bastıracak! Valilik'ten sonra bir uyarı da AKOM'dan geldi Bu kez durum ciddi, kar fena bastıracak! Valilik'ten sonra bir uyarı da AKOM'dan geldi         
15:53
Siyah elbiseli pozlarını paylaşan Fahriye Evcen'in pozlarına beğeni yağdı Siyah elbiseli pozlarını paylaşan Fahriye Evcen'in pozlarına beğeni yağdı         
14:41
20 yaşındaki genç, en yakın arkadaşının üvey babası oldu 20 yaşındaki genç, en yakın arkadaşının üvey babası oldu         
14:22
Karaköy'de başörtülü genç kızlara saldırı davasında müştekiler sanığı affetti Karaköy'de başörtülü genç kızlara saldırı davasında müştekiler sanığı affetti         
14:20
Çaldığı İETT otobüsüyle İstanbul turu atan zanlıdan pişkin cevap: Gezmek isteseydim başka bir şey çalardım Çaldığı İETT otobüsüyle İstanbul turu atan zanlıdan pişkin cevap: Gezmek isteseydim başka bir şey çalardım         
14:13
Yerli otomobilde kullanıcılara büyük kolaylık sağlayacak bir özellik daha! Hava durumuna göre rota önerecek Yerli otomobilde kullanıcılara büyük kolaylık sağlayacak bir özellik daha! Hava durumuna göre rota önerecek         
13:49
İndirim yapmadığı için katledilen 3 çocuk annesinin son sözleri: Çocuklarım görmesin beni İndirim yapmadığı için katledilen 3 çocuk annesinin son sözleri: Çocuklarım görmesin beni         
13:15
Meryem Uzerli'nin sır gibi sakladığı bebeğinin babası ortaya çıktı Meryem Uzerli'nin sır gibi sakladığı bebeğinin babası ortaya çıktı         
13:03
Müge Anlı'da olay çıktı! Canlı yayında kocasının kaçtığı kadınla yüzleşince, sinir krizi geçirdi Müge Anlı'da olay çıktı! Canlı yayında kocasının kaçtığı kadınla yüzleşince, sinir krizi geçirdi         
13:00
Didem Soydan, Burak Deniz'le kıskançlık yüzünden kavga ettiği yönündeki haberleri yalanladı Didem Soydan, Burak Deniz'le kıskançlık yüzünden kavga ettiği yönündeki haberleri yalanladı         
12:29
870 bin liraya satın aldığı lüks otomobilin kapısının farklı renk olduğunu 2 ay sonra anladı 870 bin liraya satın aldığı lüks otomobilin kapısının farklı renk olduğunu 2 ay sonra anladı         
09:02
Hülya Avşar yıllar sonra o sahne hakkında konuştu: Sadece beni değil herkesi öyle öpüyordu Hülya Avşar yıllar sonra o sahne hakkında konuştu: Sadece beni değil herkesi öyle öpüyordu         
08:43
eMilli Takımı'mızın Euro 2021 yolundaki rakipleri belli oldu eMilli Takımı'mızın Euro 2021 yolundaki rakipleri belli oldu         
15:55
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2021 17:19:54. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Fethiye'de kayalıktan düşerek karnındaki bebeğiyle ölen kadının eşi hakim karşısında - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei