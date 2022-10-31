24 gündür aranıyordu! Alman turistin çürümüş cesedi Kelebekler Vadisi'nde ortaya çıktı - Son Dakika
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24 gündür aranıyordu! Alman turistin çürümüş cesedi Kelebekler Vadisi'nde ortaya çıktı

31.10.2022 16:27
24 gündür aranıyordu! Alman turistin çürümüş cesedi Kelebekler Vadisi'nde ortaya çıktı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde 24 gün önce Ölüdeniz Mahallesi'nde gezmeye çıktıktan sonra kayıplara karışan Alman turist Fabian Philippe Faranz Wetzel Kelebekler Vadisi uçurumunda ölü halde bulundu. Wetzel'in cesedinin çürümüş olduğu tespit edilirken nasıl öldüğü ise henüz belirlenemedi.

Fethiye'ye tatile gelen Alman turist Fabian Philippe Faranz Wetzel, 24 gün önce Ölüdeniz Mahallesi'nde bulunan Likya yoluna yürüyüş için gitmiş ve kendisinden bir daha haber alınamamıştı.

PASAPORTUNDAN KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ

Kayıp turistin arama çalışmaları devam ederken, Ölüdeniz Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri Kelebekler Vadisi uçurumda bir ceset buldu. Çürümüş cesedin çantasından çıkan pasaportun turist Fabian Philippe Faranz Wetzel'e ait olduğu belirlendi. Ceset, kesin kimlik tespiti ve ölüm sebebinin belirlenmesi amacıyla Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Kaynak: İHA
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Ölüdeniz Mahallesi, Ölüdeniz, Fethiye, turist, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 24 gündür aranıyordu! Alman turistin çürümüş cesedi Kelebekler Vadisi'nde ortaya çıktı - Son Dakika

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