Kayıp turistin arama çalışmaları devam ederken, Ölüdeniz Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri Kelebekler Vadisi uçurumda bir ceset buldu. Çürümüş cesedin çantasından çıkan pasaportun turist Fabian Philippe Faranz Wetzel'e ait olduğu belirlendi. Ceset, kesin kimlik tespiti ve ölüm sebebinin belirlenmesi amacıyla Muğla Adli Tıp Kurumu 'na gönderildi.

Fethiye 'ye tatile gelen Alman turist Fabian Philippe Faranz Wetzel, 24 gün önce Ölüdeniz Mahallesi 'nde bulunan Likya yoluna yürüyüş için gitmiş ve kendisinden bir daha haber alınamamıştı.

Kaynak: İHA

Ölüdeniz Mahallesi, Ölüdeniz, Fethiye, turist, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › 24 gündür aranıyordu! Alman turistin çürümüş cesedi Kelebekler Vadisi'nde ortaya çıktı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.