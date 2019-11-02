Son Dakika Haberleri: Fethiye'de kaybolan tatilciyi jandarma buldu
Son Dakika 3. Sayfa Fethiye'de kaybolan tatilciyi jandarma buldu

Fethiye'de kaybolan tatilciyi jandarma buldu

6 saat önce

Muğla'nın Fethiye ilçesinde ormanlık alanda çıktığı yürüyüşte kaybolan tatilciyi jandarma buldu.

Fethiye'de kaybolan tatilciyi jandarma buldu, System.String[]

Muğla'nın Fethiye ilçesinde ormanlık alanda çıktığı yürüyüşte kaybolan tatilciyi jandarma buldu.


İlçeye tatile gelen O.E. Karaağaç Mahallesi Alınca mevkiinde yürüyüşe çıktı. Havanın kararmasıyla yolunu kaybeden ve kaldığı otele geri dönemeyen O.E, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.


O.E'nin yardım istemesi üzerine bölgeye Fethiye İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Ölüdeniz Karakol Komutanlığı ekipleri yönlendirildi.


Jandarma ekiplerinin kayıp vatandaşa telefonla ulaşmasının ardından konumu tespit edildi. Ormanlık alanda mahsur kalan vatandaş bulunduğu yerden alınarak sağlık ekiplerine teslim edildi.


Sağlık durumunun iyi olduğu belirlenen O.E, ekipler tarafından kaldığı otele bırakıldı. - MUĞLA

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 10:11 Kaynak: İHA
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