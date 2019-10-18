Son Dakika Haberleri: Fethiye'de kaybolan yaşlı adam için seferberlik
Son Dakika 3. Sayfa Fethiye'de kaybolan yaşlı adam için seferberlik

Fethiye'de kaybolan yaşlı adam için seferberlik

35 dakika önce

Muğla'nın Fethiye ilçesinde kaybolan yaşlı adamı, JAK, komando timi, iz takip köpekleri ve Afad arıyor.

Fethiye'de kaybolan yaşlı adam için seferberlik, System.String[]

Muğla'nın Fethiye ilçesinde kaybolan yaşlı adamı, JAK, komando timi, iz takip köpekleri ve Afad arıyor.


Edinilen bilgiye göre, Kızılbel Mahallesi merkez mevkiinde eşi ile yaşayan 85 yaşındaki Hayri Kaya, dün sabah saatlerinde evinden ayrıldı. Havanın kararmasına rağmen, Kaya eve dönmemesi üzerine yakınları çevrede arama yaptı.


Yapılan aramalarda Kaya bulunamaması üzerine durum 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. Bölgeye Muğla Jandarma Komutanlığı Zıpkınlar Komando Taburu'ndan askerler, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi, AFAD ekipleri ile Cevher isimli iz takip köpek sevk edildi.


Mahalle Muhtarı Ferhat Kavcar, yaptığı açıklamada, Eşi ile birlikte yaşıyor. Eve gelmediğini öğrenince tüm arama kurtarma ekipler ve mahalle sakinleri ile gece belirli bölgeleri aradık. Sabah yine aramaya başladık. Bizim için üzücü bir olay mahallemizde ilk kez oluyor dedi.


Drone ile de arama çalışmalarına devam ediliyor. - MUĞLA

Fethiye, Komando, Muğla, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 04:04 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Ukraynalı turist 200 bin liralık elektronik sigarayla yakalandı
Gizemli yangınlar talihsiz ailenin peşini bırakmıyor Çankırı'da cenazeye giden yolcuları taşıyan otobüs devrildi: 34 yaralı Tarım işçilerini taşıyan minibüs ile tır çarpıştı: 1 ölü, 26 yaralı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.10.2019 16:39:13. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Fethiye'de kaybolan yaşlı adam için seferberlik
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]