Son Dakika Haberleri: Fethiye'de kaybolan yaşlı adamı arama çalışmaları havadan görüntülendi
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Fethiye'de kaybolan yaşlı adamı arama çalışmaları havadan görüntülendi

1 saat önce

Fethiye'de kaybolan yaşlı adamı arama çalışmaları havadan görüntülendiMUĞLA - Muğla'nın Fethiye ilçesinde kaybolan yaşlı adamın, JAK, komando timi, iz takip köpekleri ve AFAD tarafından arama çalışmaları havadan görüntülendi.

Fethiye'de kaybolan yaşlı adamı arama çalışmaları havadan görüntülendi

MUĞLA - Muğla'nın Fethiye ilçesinde kaybolan yaşlı adamın, JAK, komando timi, iz takip köpekleri ve AFAD tarafından arama çalışmaları havadan görüntülendi.

Edinilen bilgiye göre, Kızılbel Mahallesi merkez mevkiinde eşi ile yaşayan 85 yaşındaki Hayri Kaya, dün sabah saatlerinde evinden ayrıldı. Havanın kararmasına rağmen, Kaya eve dönmemesi üzerine yakınları çevrede arama yaptı.

Yapılan aramalarda Kaya bulunamaması üzerine durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. Bölgeye Muğla Jandarma Komutanlığı Zıpkınlar Komando Taburu'ndan askerler, Jandarma Arama Kurtarma timi, AFAD ekipleri ile Cevher isimli iz takip köpek sevk edildi.

Mahalle Muhtarı Ferhat Kavcar, yaptığı açıklamada, "Eşi ile birlikte yaşıyor. Eve gelmediğini öğrenince tüm arama kurtarma ekipler ve mahalle sakinleri ile gece belirli bölgeleri aradık. Sabah yine aramaya başladık. Bizim için üzücü bir olay mahallemizde ilk kez oluyor" dedi.

Fethiye'de kaybolan yaşlı adamı arama çalışmaları havadan görüntülendi

Komando, Fethiye, AFAD, Yerel

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 04:31 Kaynak: İHA
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