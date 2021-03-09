Fethiye'de otomobil, TIR'ın altına girdi: 5 ölü (2)- Yeniden - Son Dakika

MUĞLA'nın Seydikemer ilçesinde, TIR ile otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 5 kişi yaşamını yitirdi.

Kaza, bugün saat 15.30 sıralarında, Fethiye- Antalya karayolu Yakabağ mevkisinde meydana geldi. Makedonya'dan domates almak üzere Türkiye'ye geldiği öğrenilen Makedonya uyruklu Zare Mladenovski yönetimindeki GE 1827 AC plakalı TIR, Antalya'dan Fethiye yönüne giderken karşı yönden gelen Mehmet Serter (55) yönetimindeki 07 LH 035 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Kazanın ardından TIR'ın altında metrelerce sürüklenen otomobil demir yığını haleni dönüştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ile sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Otomobilde sıkışanlar itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çıkartıldı. sağlık ekibinin yaptığı kontrolde otomobilde bulunan sürücü Serter ile Ümmühan Alaca (29), Ayşe İkis (59), Emir Alaca (10) ve Savaş Alaca'nın (35) yaşamını yitirdiği belirlendi.