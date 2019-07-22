Fethiye'de korkutan yangın
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Muğla'nın Fethiye ilçesinde otluk alanda başlayan yangın rüzgarında etkisiyle büyüyerek bir inşaat firmasına ait malzemelere sıçradı.
Muğla Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 12:46 Kaynak: İHA
'nın Fethiye
ilçesinde otluk alanda başlayan yangın rüzgarında etkisiyle büyüyerek bir inşaat firmasına ait malzemelere sıçradı.
Edinilen bilgiye göre, Karaçulha
Mahallesi Tellallar Damı Caddesi üzerinde otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle yayılan alevler, arazinin bitişiğinde bulunan bir inşaat firmasına ait çatı yapımında kullanılan plastik malzemeye sıçradı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen Muğla Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. Yangında alev alan plastik malzemeler bir iş makinesi yardımıyla dağıtıldı.
Ekiplerin yaklaşık 1 saatte söndüre bildiği yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - MUĞLA
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