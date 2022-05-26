Fethiye'de koydaki çevre temizliğinde bir kamyon çöp toplandı - Son Dakika
Üye Girişi

Fethiye'de koydaki çevre temizliğinde bir kamyon çöp toplandı

26.05.2022 14:57
Fethiye'de koydaki çevre temizliğinde bir kamyon çöp toplandı

Muğla'nın Fethiye ilçesindeki Küçük Samanlık koyunda yapılan çevre temizliğinde 1 kamyon çöp toplandı.

Muğla'nın Fethiye ilçesindeki Küçük Samanlık koyunda yapılan çevre temizliğinde 1 kamyon çöp toplandı.

Fethiye'yi Temiz Tut Derneği (Keep Fethiye Clean) ile Son Çöp Bükücüler Grubu iş birliğinde, koyda çevre temizliği etkinliği düzenlendi.

Kaymakam Alper Balcı'nın da katıldığı temizlik çalışmasına, Fethiye Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri de destek verdi.

"Çöpler eve yaşasın Fethiye" sloganıyla gerçekleştirilen organizasyonda, aralarında ilçede yaşayan yabancıların da olduğu katılımcılar 1 kamyon çöp topladı.

Kaymakam Balcı, gazetecilere, vatandaşlara daha temiz bir ortam sunmak ve konuyla ilgili farkındalık yaratmak için çalışma içerisinde yer aldıklarını söyledi.

Daha temiz bir Fethiye için herkesin duyarlı olmasını, vatandaş olarak doğaya karşı görev ve sorumluluklarını yerine getirmesini isteyen Balcı, "Temiz bir çevrede yaşamak herkesin hakkı. Çevreyi kirletenleri uygun bir dille uyarmalıyız. Güzel bir etkinlikle çevre temizliği yaptık. Katılım sağlayan dernek, çevreci grup ve vatandaşlara teşekkür ederim." dedi.

YORUMLAR
500
Fethiye'deki yangında bir evde maddi hasar meydana geldi Fethiye'deki yangında bir evde maddi hasar meydana geldi Fethiye'de yıldırım düşmesi sonucu orman yangını çıktı Fethiye'de yıldırım düşmesi sonucu orman yangını çıktı
Kaynak: AA

Alper Balcı, Fethiye, Muğla, Balcı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fethiye'de koydaki çevre temizliğinde bir kamyon çöp toplandı - Son Dakika


Son Dakika
14:44 Kendisinden ayrılmak isteyen sevgilisini öldüren sanıktan şaşkına çeviren savunma: Benimle küstüğünde kardeşimle birliktelik yaşıyordu
14:18 Shakira, vergi kaçırma suçlamasıyla İspanya'da yargılanacak
14:39 Kavgada kulağı ısırılarak koptu, parçayı ise martı alıp kaçtı
14:33 Türkiye Kupası finali öncesinde Sivasspor ve Kayserispor taraftarı birbirine girdi! İçişleri Bakanlığı'nın talimatıyla güvenlik tedbirleri artırıldı
14:25 Eski Survivor yarışmacısı Sabriye Şengül sosyal medyayı salladı! Bikinili pozuna beğeni yağdı
14:17 Merkez Bankası kararı sonrası dolar ve euro düşüşe geçti
14:07 Merkez Bankası'nın faiz kararı 14'te sabit kaldı
13:56 Mahkeme "Man Adası" davasında karara vardı: Kılıçdaroğlu, Erdoğan ve ailesine 100 bin TL tazminat ödeyecek
13:30 Avrupa şampiyonu Anadolu Efes, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ziyaret etti: 2 metre 22 santimlik Pleiss'i gören Erdoğan şaşkınlığını gizleyemedi
13:28 Mevlüt Çavuşoğlu terör saldırılarına dikkat çekti: Tehdit artıyor ve gereğini yapmamız lazım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.05.2022 15:02:36. #1.12#
SON DAKİKA: Fethiye'de koydaki çevre temizliğinde bir kamyon çöp toplandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement