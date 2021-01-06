Fethiye'de kural tanımayanlar güvenlik kameraları ile belirleniyor - Son Dakika

Fethiye'de kural tanımayanlar Kent Güvenlik Yönetim Sistemleri (KGYS) ile belirleniyor.

Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Şube Amirliği ekipleri ilçe içinde trafik kurallarına uymayanları Kent Güvenlik Yönetim Sistemleri (KGYS) ile denetliyor. Muğla Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürü Ferhat Demiriz, Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Büro Amirliği KGYS bölümünü ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Fethiye ilçe Emniyet Müdürlüğü, trafik kazalarının önlenmesi ve en aza indirilmesi amacıyla çalışmalarını sürdürürken, vatandaşların mağduriyetini gidermek için de Mobese ve KGYS kameralarına ağırlık verdi.

Kural ihlali yaptığını tespit ettikleri sürücülerin ekran görüntüsü ile plakanın kayıtlı olduğu adreslere cezalar gönderiliyor.

2020 Aralık ayı içinde Bin 450 sürücünün trafik kurallarını ihlal ederek KGYS uygulamasına takıldığını açıkladılar.

Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Tescil Şube Amirliği ekipleri, ana cadde ve sokaklarda yaptığı denetimlerini güvenlik kameralarına da yapıyor. Emniyet kemeri takmamak, seyir halinde cep telefonu kullanmak, kask kullanmamak, yayalara geçiş önceliği vermemek, şerit izleme kural ihlali, yaya geçidinde yol vermemek, kırmızı ışıkta geçmek ve diğer trafik kurallarını ihlal edenler için uyarı dönemi bitti trafik cezası dönemi başladı.

Fethiye ilçe Emniyet Müdürlüğünde oluşturulan haber merkezi odasında ilçenin her noktasına yerleştirilmiş kameralar 24 saat boyunca gözlemlenerek ihlalde bulunan sürücüler ekran başında çalışan polisler tarafından tespit ediliyor.

Fethiye'de Aralık ayında 1000 motor sürücüsünün kask takmadığından dolayı KGYS uygulamasına takıldığını ifade edilirken, 450 sürücünün de kırmızı ışık ihlalinden dolayı uygulamaya takıldığı belirtildi.

Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü yetkililerinden edinilen verilere göre kural ihlali gerekçesi ile Kent Güvenlik Yönetim Sistemine takılan sürücülere toplam 261 Bin TL. cezai işlem uygulandı.

Muğla Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürü Ferhat Demiriz, yaptığı incelemeler sonrasında yaptığı kısa değerlendirme sonrasında Fethiye halkını uyararak, Fethiye'deki tüm KGYS kameralarının çalıştığını söyledi. - MUĞLA