Fethiye'de Liderlik Sevinci
1 saat önce
Türkiye Basketbol 2. Ligi B Grubu'nda mücadele eden Lokman Hekim Fethiye Belediyespor, Halk Enerji TED Ankara Kolejliler'i 77-69 mağlup ederek zirvenin yeni sahibi oldu.
Türkiye
Basketbol 2. Ligi B Grubu'nda mücadele eden Lokman Hekim Fethiye
Belediyespor, Halk Enerji TED Ankara Kolejliler
'i 77-69 mağlup ederek zirvenin yeni sahibi oldu.
Türkiye Basketbol 2. Ligi B Grubu'nda mücadele eden Lokman Hekim Fethiye Belediyespor, haftaya lider giren Halk Enerji TED Ankara Kolejliler'i konuk etti. Taraftarı önünde çıktığı karşılaşmadan 77-69'luk galibiyetle ayrılan Fethiye, zirvenin yeni sahibi olmayı başardı. Akdeniz
ekibi, galibiyet coşkusunu taraftarıyla kutladı.
Gençoğlu: "Tek hedefimiz şampiyonluk"
Karşılaşma sonrasında açıklamada bulunan Lokman Hekim Fethiye Belediyespor Başantrenörü Engin Gençoğlu, "Hedefimizi net olarak belirleyerek çıktığımız yolda planlı, disiplinli, sistemli ve doğru çalışmanın meyvelerini bir bir toplamaya başladık. Göreve geldiğimizde ekibimiz 3. sırada yer alıyordu. Ancak bunu kabullenmeden mücadele ettik ve sonunda hak ettiğimiz olan liderliğe yükseldik. Bu noktaya gelmek kolay olmadı. Zirveye çıkmak zordur ama asıl zor olan burada kalmaktır. Tek hedefimiz şampiyonluk ve bunun için bundan sonra çok daha fazla çalışacağız. Bize büyük destek veren 6. gücümüz olan taraftarımıza teşekkür ediyor ve aynı coşkuyla tüm maçlarımızda seyircimizi yanımızda görmek istiyoruz" dedi. - İSTANBUL
Son Dakika
» Spor
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 11:47 Kaynak: İHA
Türkiye Ekonomisi 2018 Yılında Yüzde 2,6 Büyüdü
Trabzon'dan Gemilerle Gürcistan'a Taş Taşınacak
Araç Sahipleri Dikkat! Benzine 15 Kuruş Zam Bekleniyor
Sıla ile Görüntülenen Hazer Amani'nin Hamile Sevgilisi Bebeğini Aldırıyor Eşi ise Boşanma Davası Açtı