Edinilen bilgilere göre; Taşyaka Mahallesi 'ndeki Sanayi Sitesi'nde bulunan bir lokantada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kapalı olan iş yerinden yükselen dumanı fark edenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Bölgeye Büyükşehir Belediyesi Fethiye İtfaiye Grup Amirliği ekipleri yönlendirilhdi.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika 3. sayfa: Fethiye'de sanayisinde yangın - Son Dakika

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