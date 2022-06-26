Son dakika 3. sayfa: Fethiye'de sanayisinde yangın - Son Dakika
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Son dakika 3. sayfa: Fethiye'de sanayisinde yangın

26.06.2022 12:00
Son dakika 3. sayfa: Fethiye'de sanayisinde yangın

Son dakika 3. sayfa haberine göre Muğla'nın Fethiye ilçesinde sanayi sitesinde bulunan lokantada çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından büyümeden söndürüldü.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde sanayi sitesinde bulunan lokantada çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından büyümeden söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre; Taşyaka Mahallesi'ndeki Sanayi Sitesi'nde bulunan bir lokantada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kapalı olan iş yerinden yükselen dumanı fark edenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Bölgeye Büyükşehir Belediyesi Fethiye İtfaiye Grup Amirliği ekipleri yönlendirilhdi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangın iş yerinde hasara neden oldu. - MUĞLA

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika 3. sayfa: Fethiye'de sanayisinde yangın - Son Dakika

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