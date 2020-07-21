Fethiye'de, LÖSEV'den hastalara gıda yardımı - Son Dakika

Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı (LÖSEV), Muğla'nın Fethiye ilçesinde vakıfta kaydı bulunan hastalarına gıda kolisi yardımında bulundu.

LÖSEV İzmir Halkla İlişkiler Koordinatör Yardımcısı Gamze Berçin Edirne, gazetecilere, vakıf olarak lösemili çocuklar ve kanser hastalarına yardım yaptıklarını söyledi.

Maddi manevi birçok konuda bu ailelerin yanında olduklarını anlatan Edirne, "Özellikle kanser hastalarının kemoterapi tedavileri sebebiyle bağışık sistemleri çok zayıf oluyor. Bu hastaların protein ağırlıklı beslenmeleri gerektiği için kırmızı et tüketmeleri gerekiyor. Biz de bu çalışmayı yıl boyunca sürdürüyoruz. Ailelerimize 12 ay et yardımı yapıyoruz." diye konuştu.

Vatandaşların yardımlarını ailelere ulaştırdıklarını dile getiren Edirne, bağış yapmak isteyenleri vakfa davet etti.

Edirne, Ege Bölgesi'nde 4 bin, Türkiye genelinde de 40 bin aileye hizmet ettiklerini kaydetti.

Lösemiyi yenen Hilal Azra Gül (16) üyesi olduğu LÖSEV'in her zaman yaptığı etkinlikler ve yardımlarla kendisini ve bütün çocukları mutlu ettiğini belirtti.

LÖSEV'e bağış yapanlara da teşekkür eden Gül, "Bu yaşıma kadar gelen bütün tırlardan kardeşlerime ve kendime birçok şey aldım. LÖSEV iyi ki var." dedi.