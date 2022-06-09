Fethiye'de lüks villaya uyuşturucu baskını - Son Dakika
Üye Girişi

Fethiye'de lüks villaya uyuşturucu baskını

09.06.2022 16:51
Fethiye'de lüks villaya uyuşturucu baskını

Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda biri ABD uyruklu 2 şüpheli gözaltına alındı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda biri ABD uyruklu 2 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Fethiye İlçe Jandarma Komutanlığı ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Müdürlüğü ekipleri, Çiftlik Mahallesinde Lüks bir Villada uyuşturucu imalatı ve ticareti yaptığı iddia edilen ABD uyruklu A.BA ile E.D'ye operasyon düzenledi. Şüphelilerin villasında yapılan aramada 5 bin 450 gram kubar esrar, 186 kök keneviri, hassas terazi, 10 adet ikişer gram ağırlığında poşet içerisinde esrar maddesi, 2 adet esrar öğütme aparatı, 47 adet esrar yetiştirmede kullanılan aydınlatma, havalandırma ve kimyasal madde, 3 bin 280 TL, 20 İskoç sterlini, 20 İngiliz sterlini, 120 Euro ve 15 dolar para ele geçirildi.

Operasyonda ABD uyruklu A.B.A ile E.D ekipler tarafından gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor. - MUĞLA

YORUMLAR
500
Muğla Büyükşehir'den Göcek'te Deniz Dibi Temizliği Muğla Büyükşehir'den Göcek'te Deniz Dibi Temizliği Osman Gürün: 'Fethiye'nin En Az 25 Yıllık Altyapı Sorunu Ortadan Kaldırıyoruz' Osman Gürün: 'Fethiye'nin En Az 25 Yıllık Altyapı Sorunu Ortadan Kaldırıyoruz'
Kaynak: İHA

Tam Gemi Şok Denemeleri, Fethiye, Muğla, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Fethiye'de lüks villaya uyuşturucu baskını - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
16:50 Erken seçim olacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan tartışmalara son noktayı koydu
16:38 Liverpoollu kadın futbolcuyla İngiliz teknik adamdan sıra dışı düğün! Düğünde gelinlik ve damatlıkla futbol maçı yaptılar
16:27 Erdoğan, CHP lideri Kılıçdaroğlu'na seslendi: Cumhur İttifakı'nın adayı Erdoğan'dır
16:21 Elbisesinin altına iç çamaşırı giymeyen Jennifer Lopez film galasına damga vurdu!
16:20 Türk müziğinin efsane ismi Nil Burak'tan gündem olacak itiraf: 40 yıldır kumar oynuyorum
16:03 Ümit Özdağ'dan bomba iddia: "Alevi" vurgusu Akşener'in onayı olmadan yapılmaz! Masayı dağıtıp "tavşan aday" olma peşinde
16:02 Yunan basını manşetten verdi! Erdoğan'ın tatbikata damga vuran "Şaka yapmıyorum, felaket olur" resti gündem oldu
15:56 Tribünde dans ederken göğüsleri elbisesinden dışarı fırlayan kadının görüntüsü olay oldu! Görevliler kadını zorla stadyumdan çıkardı
15:41 Kayserispor taraftarlarından Anıtkabir ziyareti! Ata'nın huzuruna çıkan taraftarlar hep bir ağızdan Andımız'ı söyledi
15:37 Sosyal medyada dolaşan video yürek ısıttı! Horoz, yağmurdan ıslanan tavuğu korumak için kanatlarının altına aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.06.2022 17:07:52. #1.12#
SON DAKİKA: Fethiye'de lüks villaya uyuşturucu baskını - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement