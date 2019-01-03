Fethiye
'de mahsur kalan amatör balıkçıları Sahil Güvenlik kurtardı
MUĞLA - Muğla
'nın Fethiye ilçesinde öğlen saatlerinde balık tutmak için açıldıkları denizde olumsuz hava koşulları nedeniyle mahsur kalan 3 amatör balıkçı sahil güvenlik ekiplerince kurtarıldı.
Edinilen bilgiye göre, Öğlen saatlerinde amatör balıkçılık yapan Şuayip Camuzcu, Murat Kaya
ile Mustafa Karabörk
"Karabayır" isimle tekneyle denize açıldı.
Şiddetli yağış ve dalgalar nedeniyle Fethiye Körfezi açıklarındaki Kızıl Ada'ya sığınan balıkçılar, bir süre bekledikten sonra 112 Acil Çağrı Merkezinde yardım istedi. Olay yerine sevk edilen Fethiye Sahil Güvenlik 65 bot komutanlığı ekipleri kısa sürede 3 kişiye ulaştı.
Ekipler, fırtın ve yağmur nedeniyle 3 kişiye bot güçlükle aldılar.
Bota alınarak Fethiye Sahil Güvenlik Komutanlığı
'na getirilen 3 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, güvenli şekilde karaya ulaştırılan balıkçılar, ekiplere teşekkür etti.
Öte yandan balıkçı teknesinin Kızıl Ada'da kaldığı öğrenildi.