Son Dakika Haberleri: Fethiye'de Mahsur Kalan Amatör Balıkçıları Sahil Güvenlik Kurtardı

Fethiye'de Mahsur Kalan Amatör Balıkçıları Sahil Güvenlik Kurtardı

1 saat önce

Fethiye'de mahsur kalan amatör balıkçıları Sahil Güvenlik kurtardıMUĞLA - Muğla'nın Fethiye ilçesinde öğlen saatlerinde balık tutmak için açıldıkları denizde olumsuz hava koşulları nedeniyle mahsur kalan 3 amatör balıkçı sahil güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Fethiye'de mahsur kalan amatör balıkçıları Sahil Güvenlik kurtardı

MUĞLA - Muğla'nın Fethiye ilçesinde öğlen saatlerinde balık tutmak için açıldıkları denizde olumsuz hava koşulları nedeniyle mahsur kalan 3 amatör balıkçı sahil güvenlik ekiplerince kurtarıldı.
Edinilen bilgiye göre, Öğlen saatlerinde amatör balıkçılık yapan Şuayip Camuzcu, Murat Kaya ile Mustafa Karabörk "Karabayır" isimle tekneyle denize açıldı.
Şiddetli yağış ve dalgalar nedeniyle Fethiye Körfezi açıklarındaki Kızıl Ada'ya sığınan balıkçılar, bir süre bekledikten sonra 112 Acil Çağrı Merkezinde yardım istedi. Olay yerine sevk edilen Fethiye Sahil Güvenlik 65 bot komutanlığı ekipleri kısa sürede 3 kişiye ulaştı.
Ekipler, fırtın ve yağmur nedeniyle 3 kişiye bot güçlükle aldılar.
Bota alınarak Fethiye Sahil Güvenlik Komutanlığı'na getirilen 3 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, güvenli şekilde karaya ulaştırılan balıkçılar, ekiplere teşekkür etti.
Öte yandan balıkçı teknesinin Kızıl Ada'da kaldığı öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 07:33 Kaynak: İHA

Muğla, Fethiye, 3. Sayfa
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