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Fethiye'de makilik alanda yangın

43 dakika önce

Fethiye'de makilik alanda yangınMUĞLA - Muğla'nın Fethiye ilçesinde yerleşim alanlarına yakın kesimde makilik alanda yangın çıktı.

Fethiye'de makilik alanda yangın

MUĞLA - Muğla'nın Fethiye ilçesinde yerleşim alanlarına yakın kesimde makilik alanda yangın çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Fethiye Patlangıç Mahallesi Hıdırlık mevkiindeki makilik alanda yangın çıktı. Yapılan ihbar üzerine olay yerine itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı yangın söndürme ekipleri sevk edilirken yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. Yangın söndürme helikopteri de havadan söndürme çalışmalarına başlarken, vatandaşlarda yangını söndürmek için ekiplere yardımcı oluyor.

Patlangıç Mahallesi, Fethiye, Muğla, Yerel

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 01:54 Kaynak: İHA
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