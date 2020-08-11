Fethiye'de maske ve sosyal mesafe denetimi - Son Dakika

Kovid-19 tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığının 81 il'e gönderdiği genelge doğrultusunda Muğla'nın Fethiye ilçesinde maske, sosyal mesafe temizlik kontrolleri yapıldı.

Kontrollere İlçe Kaymakamı Eyüp Fırat, İlçe Emniyet Müdürü Cemil Emre Süel, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Rüştü Şen, İlçe Sağlık Müdürü Ruhsar Doyuk ve Tarım ve Orman Müdürü Şaban Sarıkaya katıldı.

Denetlemede ilk olarak Salı Pazarında vatandaşlara ve pazarcı esnafına sosyal mesafe ve maske hususunda uyarılarda bulunuldu.

Fethiye Kaymakamı Eyüp Fırat ve beraberindeki heyet daha sonra Cumhuriyet Mahallesi 95 sokaktaki iş yerlerinde denetimlerde bulundu. Gün boyu devam eden denetlemelerde turizm tesisleri de denetlendi. İçişleri Bakanlığı tarafından geçtiğimiz günlerde yayımlanan genelge kapsamında son günlerdeki vaka sayıları da göz önünde alındığında, hayatın her alanında mevcut tedbirlere uyulmasının öneminin bir kez daha ortaya çıktığının altı çizildi ve ülke genelinde en kapsamlı Kovid-19 tedbirleri denetiminin ikinci kez yapıldığı belirtildi.

İçişleri Bakanlığının talimatlarıyla tüm ülkede aynı anda ikinci kez uygulama yapıldığını vurgulayan Kaymakam Eyüp Fırat " Sabah saatlerinde bölgenin en büyük pazarında ilk denetimi yaptık. Şehir merkezinde yoğunluğun fazla olduğu yerlerde denetimleri gerçekleştiriyoruz" dedi. - MUĞLA