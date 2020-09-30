Fethiye'de minibüsle otomobil çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika

Fethiye'de minibüsle otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Mevlid Çulha'nun kullandığı 43 KU 725 plakalı otomobil, Çatalarık Mahallesi'ndeki Turgut Özal ve Feray Özdemir caddelerinin kesiştiği kavşakta Ulvi Köşe idaresindeki 48 BB 3020 plakalı minibüsle çarpıştı.
Kazada, Çulha ile otomobildeki Abdurrahman Büyükgüzel yaralandı.
Otomobilde sıkışan Çulha, Muğla Büyükşehir Belediyesi Fethiye İtfaiye Grup Amirliği ekiplerince kurtarıldı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Fethiye Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaza anında minibüste yolcu bulunmadığı belirtildi.
Haber Yayın Tarihi: 30.09.2020 11:43 - Kaynak: AA
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