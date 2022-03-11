Mobilya atölyesi yandı - Son Dakika
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Mobilya atölyesi yandı

11.03.2022 23:28

Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir mobilya imalat atölyesinde çıkan yangında maddi zarar oluşurken, bir araç da alevlerden etkilendi.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir mobilya imalat atölyesinde çıkan yangında maddi zarar oluşurken, bir araç da alevlerden etkilendi.

Fethiye Karaçulha Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerindeki mobilya imalat atölyesinde akşam saatlerinde yangın çıktı. Muğla 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar sonrası Büyükşehir Belediyesi Fethiye İtfaiye Grup Amirliği, Emniyet ve 112 Acil Servis ambulansı sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın söndürüldü. Yangında atölye içindeki mobilya malzemelerinin büyük bölümü hasar gördü. Yangında alevlerden etkilenen bir araçta hasar oluşurken, itfaiye ekipleri soğutma çalışması yaptı.

(Murat Yalçın/ İHA)

Mobilya atölyesi yandı
Mobilya atölyesi yandı
Mobilya atölyesi yandı
Mobilya atölyesi yandı
Mobilya atölyesi yandı
Mobilya atölyesi yandı
Mobilya atölyesi yandı
Mobilya atölyesi yandı
Mobilya atölyesi yandı

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Tragger, Fethiye, Yangın, Muğla, 3. Sayfa, Yerel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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