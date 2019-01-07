Fethiye'de Mobilya Deposunda Korkutan Yangın
1 saat önce
Muğla'nın Fethiye ilçesinde sanayi sitesinde çıkan yangında bir mobilya mağazasının deposu kullanılamaz hale geldi.
Muğla
'nın Fethiye
ilçesinde sanayi sitesinde çıkan yangında bir mobilya mağazasının deposu kullanılamaz hale geldi. Taşyaka Mahallesi
Şehit Osman Tosun
Caddesi üzerinde bulunan bir mobilya mağazasına ait depoda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler mobilyaların bulunduğu deponun tamamını sardı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen Muğla Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. Bina çevresinde geniş güvenlik önlemi alınarak, alevlerin mobilya mağazasına ve çevredeki iş yerlerine sıçramaması için yoğun çaba gösterildi.
Yangın, yaklaşık 2 saate kontrol altına alınarak, soğutma çalışması yapıldı. Mobilya
deposunun tamamen kullanılamaz hale geldiği yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - MUĞLA
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Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 10:16 Kaynak: İHA
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