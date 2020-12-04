Fethiye'de motosikletle otomobil çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika

Fethiye'de motosikletle otomobil çarpıştı: 2 yaralı
04.12.2020 19:58
Muğla'nın Fethiye ilçesinde otomobille motosikletin çarpışması sonucu yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.
Muğla'nın Fethiye ilçesinde otomobille motosikletin çarpışması sonucu yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.
Kaza, Taşkaya Mahalesi Ölüdeniz Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye Mustafa Ç. idaresindeki 34 BIV 919 plakalı otomobil, Muhammed E. P. 'nin kullandığı 48 AE 940 plakalı motosikletle çarpıştı.
Kazada Muhammed E. P. ile motosiklette yolcu olarak bulunan Hava Ö. yaralandı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istemesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerince ilçedeki özel bir hastaneye kaldırılırken sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. - MUĞLA
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