Fethiye'de öğrencilere "Deprem Bilinçlendirme Semineri" verildi - Son Dakika

Muğla'nın Fethiye ilçesinde 70 ilk ve orta okul öğrencisine, "Deprem Bilinçlendirme Semineri" verildi.

Arama Kurtarma Derneği (AKUT) Fethiye ekibi ve Fethiye Belediyesi iş birliğinde gerçekleşen eğitim Nif Mahallesi'nde düzenledi.

Mahalledeki ilk ve orta okul öğrencilerine yönelik eğitime 8 öğretmen ve 2 personel de katıldı.

Seminerde, deprem sırasında ve sonrasında yapılması gerekenler anlatıldı. Video ve fotoğraf eşliğinde gerçekleşen seminerin, ilçe genelindeki ilk ve ortaokullarda da verileceği bildirildi.