Fethiye'de orman yangını - Son Dakika

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İtfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saatlik çalışması sonrası yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, İlçeye bağlı Yeşil Üzümlü Mahallesi Bucak Mevkiinde orman yanını çıktı. Alevlerin gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezine yardım istemesi üzerine olay yerine Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Fethiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.

- Fethiye 'de orman yangını

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