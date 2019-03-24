Son Dakika Haberleri: Fethiye'de Orman Yangını

Fethiye'de Orman Yangını

1 saat önce

Muğla'nın Fethiye ilçesinde iki ayrı noktada çıkan orman yangını söndürüldü.

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Muğla'nın Fethiye ilçesinde iki ayrı noktada çıkan orman yangını söndürüldü.

Kayaköy ve Kızılbel mahallelerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve Fethiye Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangınlarda, yaklaşık 2 dönüm ormanlık alan zarar gördü.

Ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor.

Havaların ısınmasıyla otların kurumaya başladığını belirten Fethiye Orman İşletme Müdürü Gürhan Zorlu, orman yangınlarına karşı vatandaşları daha dikkatli olmaya davet etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 05:42 Kaynak: AA

Orman İşletme Müdürlüğü, Muğla, Fethiye, Güncel
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