Son Dakika Haberleri: Fethiye'de orman yangını (2)
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Fethiye'de orman yangını (2)

12 saat önce

Muğla'nın Fethiye ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü.
Patlangıç Mahallesi Hıdırlık mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına 5 helikopter, 8 arazöz ve itfaiye ekipleriyle müdahale edildi.
Yaklaşık bir saatte söndürülen yangında 5 dönüm ormanlık alanın zarar gördüğü belirtildi.
Fethiye'de orman yangını (2)
Patlangıç Mahallesi, İtfaiye, Fethiye, Muğla, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2019 10:49 Kaynak: AA
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